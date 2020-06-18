Liradan kaçış: Döviz hesapları 203 milyar dolarla tarihi zirvede

Yurt içindeki banka müşterilerinin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 12 Haziran ile biten haftada da artış eğilimini sürdürerek 202.91 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Bir önceki zirve 202 milyar dolar ile 5 Haziran haftasında kaydedilmişti.

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Merkez Bankası verilerine göre 12 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 121.6 milyar dolar ile 124.5 milyar dolarlık tarihi zirvenin biraz altında seyrediyor.

Kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 81.3 milyar dolarla yeni tarihi zirvede.