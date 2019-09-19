Liradan kaçış: Döviz hesapları 191 milyar dolarla tarihi zirvede

Yurt içindeki banka müşterilerinin yabancı para hesapları 13 Eylül ile biten haftada 1.52 milyar dolar artışla 191.43 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 13 Eylül’le biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları önceki haftaya göre 612.5 milyon dolar artarak 118.3 milyar dolarla tarihi zirveye yükseldi.

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Söz konusu tarihte kurumların ise 906.8 milyon dolar artarak 73.13 milyar dolara çıktı.

26 hafta kesintisiz arttı

Yurt içinde yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireysel müşteriler, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı. Sonrasında bireysel tarafta sınırlı da olsa düşüşler gözlense de ana eğilim yukarı yönlü olmaya devam etti.