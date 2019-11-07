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Yaramazlara biraz batar!

Liradan kaçış: Bireylerin döviz hesapları 120 milyar dolarla tarihi zirvede

1 Kasım ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları önceki haftaya göre 781.5 milyon dolar artarak 119.95 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası rakamlarına göre, kurum ve bireylerin toplam döviz hesapları ise 233.7 milyon dolar azalışla 194.39 milyar dolara geriledi. Bu veri 25 Ekim haftasında 194.6 milyar dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.

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26 hafta kesintisiz artmıştı

Yurt içinde yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireysel müşteriler, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı. Sonrasında bireysel tarafta sınırlı da olsa düşüşler gözlense de ana eğilim yukarı yönlü olmaya devam etti.

Bu artışın ana nedenleri olarak, banka müşterilerinin beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığı ve lira getirileri yeterli bulmamaları gösteriliyor.

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