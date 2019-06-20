Liradaki yükselişe rağmen, ABD’deki Türk fonundan bir günde 1.2 milyon dolar çıktı

Lira ve borsadaki yükselişe rağmen New York borsalarında işlem gören Türkiye fonundan (ETF – iShares MSCI Turkey exchange traded) çarşamba günü yaklaşık 1.2 milyon dolarlık çıkış oldu.

Fotoğraf: Reuters

BloombergHT’deki habere göre, ABD’de işlem gören Türkiye ETF’sinden bu ayki çıkış 29.2 milyon dolara ulaştı.

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Fona bağlı endeks çarşamba günü yaklaşık yüzde 2, hafta genelindeyse yüzde 4.4 artış kaydetti.

Fon aracılığıyla yabancı yatırımcılar Koç Holding, Turkcell, Akbank, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding gibi Türkiye’nin büyük şirketlerinin varlıklarına yatırım yapabiliyor.

Son olarak, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s bu fondaki büyük şirketlerin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirmişti.

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Diğer yandan, fondaki bu satış, dolar/TL kurunun, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine hazır olduğu sinyali ile 6 Haziran’dan beri ilk kez 5.7375 seviyesini gördüğü bir ortamda yapıldı.