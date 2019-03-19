Liradaki kayıp İstanbul’u en pahalı şehirler listesinde 48 basamak düşürdü

Dünyanın en pahalı şehirler listesinde geçen yıl 72. sırada yer alan İstanbul, yurtiçinde hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon devam ediyor olsa da, liradaki sert değer kaybı nedeniyle bir yılda 48 basamak gerileyerek 120. sırada yer aldı.

The Economist Intelligence Unit (EIU) ‘Worldwide Cost of Living 2019’ (Dünya Genelinde Yaşam Maliyetleri 2019) raporuna göre Arjantin, Brezilya, Türkiye ve Venezüela listede para değerlerindeki sert kayıplar nedeniyle yaşam pahalılığı sıralamasında ciddi gerileme yaşayan ülkeler oldu.

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Hayat pahalılığının ölçüldüğü listede New York (100) ortalama değer olarak alınıyor.

İstanbul ise endekste 25 puanlık düşüşle 46’ncı sıraya geriledi. Raporun Türkiye ve gelişmekte olan ekonomilere ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Bazı gelişmekte olan pazarlar para birimlerinde ciddi dalgalanmalar yaşadı ve bunun başlıca sebebi ABD tarafındaki parasal sıkılaşma ve doların güçlenişiydi. Fakat Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde cari açık, siyasi istikrarsızlık ve izlenen kötü politikalar gibi etkenler bir araya gelerek tam bir para birimi krizine yol açtı. Son oniki ayda yaşam maliyetleri en sert düşen Türkiye’de İstanbul, listede 48 basamak gerileyerek 120. sırada yer aldı. Bu sert düşüşün nedeni Türk lirasındaki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun Ekim 2018’de yüzde 25.2’ye çıkmasıydı.”

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İstanbul sıralamada en çok gerileyen şehir

Raporda son 12 aylık sürede sıralaması en çok değişen şehirler (ve sıra değişimleri) ise şöyle sıralandı: İstanbul (-48), Buenos Aires (-48), São Paulo (-30), Rio de Janeiro (-26), Adelaide (-21), Stockholm (-19), Taşkent (-19), Perth (-18), Wellington (-17), Moskova (-16).

En çok pahalanan şehir 30 basamak yükselişle Fransa’ya bağlı özel statülü Yeni Kaledonya’nın başkenti Nouméa olurken, Sofya (+29), Casablanca (+20), Muskat (+15), Abu Dhabi (+13), Nairobi (+13), San Francisco (+12), Riyad (+12), Houston (+11), Kuala Lumpur (+10) yaşam maliyetlerinin en çok yükseldiği diğer şehirler oldu.

Dünyanın en ucuz şehri ise sıralamada 133’üncü sırada yer alan Venezuela’nın başkenti Caracas oldu. Şam, Taşkent, Almati, Bangalore, Karaçi, Lagos, Buenos Aires, Chennai ve Yeni Delhi ise diğer ‘en ucuz şehirler‘.

İlk kez üç şehir birinciliği paylaşıyor

Araştırma tarihinde ilk kez üç şehir dünyanın en pahalı şehri unvanını paylaştı: Singapur, Hong Kong ve Paris. Listede ilk 10 sırada ağırlıklı olarak Asya ve Avrupa şehirleri yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında geçen yılki yerini koruyabilen tek şehir ise dünyanın en pahalı şehri ünvanını koruyan Singapur oldu.

EIU raporuna göre dünyanın en pahalı 10 şehri (ve sıralamalarındaki değişimleri) geçen seneye göre şöyle:

Singapur (Singapur) – 0

Paris (Fransa) – +1

Hong Kong (Çin) – +3

Zürih (İsviçre) – -2

Cenevre (İsviçre) – +1

Osaka (Japonya) – +6

Seoul (Güney Kore) – -1

Kopenhag (Danimark) – +1

New York (ABD) – +6

Tel Aviv (İsrail) – -1

Los Angeles (ABD) – +4