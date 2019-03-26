Lirada oynaklık göstergeleri eylülden bu yanaki en yüksek seviyede

Türk Lirası’nın ‘öngörülen’ oynaklık göstergeleri, eylül ve ekimden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Piyasalarda oluşan yeni endişe dalgasıyla beraber Türk Lirası spot piyasalarda değer kaybına uğramıştı.

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Türk Lirası’nda özellikle cuma günü gözlenen sert değer kayıpları sonrası Merkez Bankası’ndan gelen çeşitli adımların ardından kayıplarının bir kısmı geri alınsa da hareketlilik devam ediyor.

Reuters verilerine göre, Türk Lirası’nın bir haftalık ‘öngörülen’ oynaklığı bir hafta öncesine göre 7.8’den 32.7’ye yükselirken, TL’nin üç aylık ve altı aylık ‘öngörülen’ oynaklığı 22’ye yükseldi.

JP Morgan’a soruşturma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü Golan Tepeleri’ne ilişkin açıklamaları ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişelerini artırırken, BDDK hafta sonunda liranın dolar karşısındaki kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan hakkında inceleme başlatmıştı.

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Öte yandan Erdoğan hafta sonundaki mitinginde, seçim sonrası bu tür provokatif eylemlere girmenin faturasını ‘ağır keseceklerini’ söylemişti.

Analistler bütün bu gelişmelerin yabancı yatırımcılar tarafından ‘baskı’ olarak algılandığını ve Türkiye’ye yatırım ilgisini azaltabilecek bir unsur olduğunu belirtiyor.

Sert yükselişin ardında aslında birçok neden var

Bankacılar dolar/TL’de gözlenen sert yükselişin ardında aslında birçok neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu çerçevede Golan Tepeleri açıklamaları, S-400 konusu, Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma, yereldeki yoğun döviz talebi ve rekor seviyelere yükselen döviz mevduatları, global büyüme endişeleri, kurda kalıcı bir gevşeme sağlanamaması gibi unsurların fiyatlandığı belirtiliyor.

İşlemcilere göre küresel ticaret savaşları, Brexit süreci, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve Merkez Bankası’nın bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon da piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Liradaki değer kaybının yanı sıra tahvil faizlerinde de yükseliş söz konusu.