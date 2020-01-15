Lira bazında rekor kıran Borsa İstanbul, dolar bazında zirvenin çok uzağında

Borsa İstanbul 100 endeksi, bugün lira bazında 121 bin 804 puanı görerek tüm zamanların en yüksek değerini alırken, dolar bazında 20 bin 600 seviyelerinde bulunan endeks, 2010 ve 2013’te yakalanan 45 bin üstü seviyelerin çok gerisinde kaldı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Sene başında 110 bin 745 seviyesinde bulunan BİST 100 endeksi, ABD’nin İranlı general Kasım Süleymani’yi öldürmesiyle geçen hafta artan jeopolitik tansiyondan etkilenmiş, ardından İran-ABD geriliminin azaldığı fiyatlamasıyla yukarı yönlü harekete başlamıştı.

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Haftaya 119 bin 574 seviyesinden başlayan endeks, saat 11:45 itibariyle 119 bin 574 seviyelerinde.

BİST 100 endeksi, dolar bazında

Öte yandan, saat 11:45 itibariyle dolar bazında 20 bin 472 puan seviyesinde bulunan BİST 100 endeksi, bir sene önce 13 bin 747, sene başındaysa 18 bin 583 puandaydı. Endeksin son bir senede dolar bazında gördüğü en yüksek seviye 20 bin 759.

BİST 100 endeksi, 2010 yılının ekim-kasım ve 2013 yılının nisan-mayıs döneminde 45 bin üstü seviyeleri görmüş, 50 bini test etse de bu seviyeyi kıramamıştı.

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BİST 100 endeksinin başlangıç değeri 1986 yılı için lira bazında 0, dolar bazında 100 kabul ediliyor.