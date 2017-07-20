Linkin Park’ın vokali Chester Bennington intihar etti

MURAT SEVİNÇ Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün CHP’yi çok aşan etkileri olduğu açık. AKP ve lideri ilk kez gündem belirleyemiyor ve bu yüzden irili ufaklı muktedirler, hemen her konuşmalarında kendilerini yürüyüşle ilgili bir şeyler söylemek zorunda hissediyor. Hem CHP’ye hem memlekete çok iyi geldi, bol oksijen. Genellikle ‘iyimserlik’le itham edilen (!) bir yurttaş olarak, […]