Rock grubu Linkin Park’ın vokali Chester Bennington intihar etti.
TMZ’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 41 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles yakınlarında bulunan Palos Verdes’deki evinde kendini astı.
Palos Verdes polisi intiharı doğrulamadı ancak söz konusu adrese ekiplerin gittiğini bildirdi. Kısa süre sonra ise Reuters’a bilgi veren yetkililer, şarkıcının ölü bulunduğunu bildirdi.
TMZ, Bennington’ın, ailesi şehir dışında olduğu sırada, evde yalnız kaldığında intihar ettiğini yazdı.
Grup üyesi Mike Shinoda da arkadaşının ölümünün ardından Twitter hesabından “Şoke edici, üzücü ama doğru” diye yazdı.
Şarkıcı, son yıllarda uyuşturucu ve alkol problemiyle uğraşıyordu. Bennington, çocukken, yaşlı bir erkeğin kendisini istismar etmesi nedeniyle intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti.
Son albümleri ‘One More Light’ı geçen mayısta yayınlayan grup, albümün adını taşıyan turneye çıkmıştı. Linkin Park’ın programına göre gelecek konserin 27 Temmuz’da yapılması planlanıyordu.