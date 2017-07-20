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Linkin Park’ın solisti Chester Bennington intihar etti

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Rock grubu Linkin Park’ın solisti Chester Bennington intihar etti.

Fotoğraf: Reuters

TMZ’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 41 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles yakınlarında bulunan Palos Verdes’deki evinde kendini astı.

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Palos Verdes polisi intiharı doğrulamadı ancak söz konusu adrese ekiplerin gittiğini bildirdi.

Grup üyeleri de şimdilik yorum yapmayı reddetti.

Şarkıcı, son yıllarda uyuşturucu ve alkol problemiyle uğraşıyordu. Bennington, çocukken, yaşlı bir erkeğin kendisini istismar etmesi nedeniyle intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti.

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