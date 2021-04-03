LinkedIn’den binlerce çalışanına ‘kafa izni’

Microsoft’un sahibi olduğu profesyonel iş ağı LinkedIn, 16 bin çalışanının neredeyse tamamına bir hafta izin verdi.

Fotoğraf: Reuters

Fransız haber ajansı AFP’ye açıklama gönderen LinkedIn, çalışanların gelecek pazartesiden itibaren bir hafta izinli olacağını kaydetti.

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Şirket, çalışanlarının tükenmişlik hissi yaşamamaları ve deşarj olmaları için izin verdiğini aktardı.

Hafta boyunca şirketin ana ekibi çalışmaya devam edecek ancak onlar da istedikleri zaman daha sonra izinlerini kullanabilecek.

Şirket, aynı anda tüm çalışanlara izin verilmesine esprili bir şekilde yaklaştı: “Herkesin aynı anda izinde olmasının olumlu yanı var. İzinden dönünce e-posta kutusunda cevaplanmayı bekleyen bir mail yığını olmayacak!”

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Şirket, hafta boyunca yalnız hisseden çalışanlarının, gönüllü aktivitelerde yer almasına da izin verdi.

LinkedIn, ABD’de Covid-19 salgınının başında evden çalışmaya geçen ilk şirketlerden. Gelecek eylül ayına kadar da çalışanların ofise dönmesi beklenmiyor. Ayrıca yarı zamanlı evden çalışmayı da standart haline getirmeyi planlıyor.