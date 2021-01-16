Linkedin de temsilci atadı: Sosyal medya şirketlerine reklam yasağının ‘eli kulağında’

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına reklam verilmesinin yasaklanmasına ‘günler kaldığını’ duyurdu.

Fotoğraf: Pixabay

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Sayan, profesyonel iş sosyal ağı Linkedin uygulamasının da Türkiye’ye temsilci atayacağının duyururken, ‘reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete’de yayımlanmasına günler kaldığını’ da dile getirdi.

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“Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz” ifadesini kullanan bakan yardımcısı, şunları kaydetti: “Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları değil. Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz.”

Bakan, reklam yasağının 19 Ocak’ta başlayacağını bildirdi.

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Aşama aşama olacaklar

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasayla, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılınmıştı.

Bugüne dek Youtube, Dailymotion ve TikTok temsilci atayacağını duyurmuştu. Temsilci atamayan şirketlere toplamda 40 milyon lira ceza verilmişti. Bir sonraki aşamalar reklam yasağı ve erişim kısıtlaması.