Lincoln City ‘tarih yazdı’: 103 yıldır oynanan FA Cup’ta ilk kez bir amatör küme takımı çeyrek finale yükseldi 

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’den sonra, AKP Avusturya Teşkilatı Sorumlusu Mahmut Koç da, 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili “Eğer bu seçimde kötü bir sonuç çıkarsa, Allah korusun iç savaş çıkar” dedi.