Lincoln City ‘tarih yazdı’: 103 yıldır oynanan FA Cup’ta ilk kez bir amatör küme takımı çeyrek finale yükseldi 

FA Cup beşinci tur maçında Burnley’i deplasmanda 1-0 mağlup eden İngiltere Ulusal Lig ekibi Lincoln City, turnuvanın 103 yıllık tarihinde çeyrek finale yükselen ilk amatör küme takımı oldu.
Turf Moor’da oynanan karşılaşma boyunca Premier Lig’de mücadele eden rakibini durdurmayı başaran Lincoln City’ye turu getiren gol 89’uncu dakikada Sean Raggett’ten geldi.
FA Cup tarihinde ilk
1914’ten bu yana oynanan FA Cup’ta çeyrek finale yükselmeyi başaran ilk amatör küme takımı olan Lincoln City, İngiltere Ulusal Lig’de 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.