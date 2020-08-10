Limiti aşmak için ‘arkadan dolanan’ kulüplere iki ayaklı denetim

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2020-2021 sezonu için belirlediği harcama limitlerini aşmak için kulüplerin izlediği bazı yöntemlerin mercek altına alındığı belirtildi.

Fotoğraf: Pixabay

Hürriyet’ten Sefer Levent’in haberine göre böyle bir durumda iki ayaklı denetim mekanizması devreye girecek.

Reklam

Kulüplerin bu limitlerin üstünden harcama imkanı kazanmak için ‘imza parası göstermemek, el altından para vermek, bonservis bedelini düşük göstermek, gizli anlaşmayla ekstra maaş vermek, primleri gizlemek, futbolcuların kiralama ve ulaşım gibi ekstra harcamalarını gizlemek’ gibi yöntemler kullanabileceği belirtildi.

Böyle bir durumda iki ayaklı denetim mekanizması şöyle işleyecek:

SPK inceleyecek

Halka açık şirketlerde belirtilen limitlerin üzerinde harcama yapmak, futbolcu ve teknik heyete ödenen bedellerin gizlenmesi yatırımcıyı yanıltmaya yönelik manipülasyonlar kapsamında değerlendiriliyor.

Reklam

Bunu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetleyecek.

Limit aşma yöntemleri kapsamında atılan adımlar, aldatma yada manipülasyon olarak değerlendirirse ağır cezalar gündeme gelebilir.

Vergi denetimi

Limiti aşmak için kullanılan ‘sembolik ücret’ ya da farklı yöntemler vergi kaçırmak anlamına geliyor.

Yıllık geliri 600 bin liranın üstünde olan futbolcuların yüzde 40’a kadar gelir vergisi ödemesi gerekiyor.

Bu kapsamda çoğunlukla milyon liralık geliri olan futbolcuların vergiden kaçtığı tespit edilirse kulüplerin yanı sıra vergi denetim kurulu soruşturmaları ile futbolcuların da ağır cezalar alabileceği belirtildi.

TFF’nin belirlediği harcama limitine konu olan giderler, A Takımı futbolcularına ve teknik adamlarına verilen yıllık maaş ve primlerin toplamı ile transferlerden doğacak diğer futbol kulüplerine ve menajerlere ödenecek giderlerin toplamından oluşuyor.

Her kulübün kendi gelir ve giderlerini ve mevcut borçlarını göz önüne alarak takıma has harcama limiti belirleniyor.

Bu giderlerin limit altına alınması ile kulüplerin harcamaları kontrol ediliyor.

Altyapıya yapılan ödemeler bu giderlerin dışında tutuluyor.