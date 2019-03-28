Liman ve terminal de kurabilecek: Akkuyu A.Ş. faaliyet alanını genişletiyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni yapan Akkuyu A.Ş. ‘amaç ve kapsam’ını değiştirmeyi planlıyor. Şirket liman ve terminal kurabilip nakliyecilik de yapabilecek.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in yazısına göre 12 Mart 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki genel kurul toplantısına davet metninde şirketin ana sözleşmesindeki 5’inci maddedin değiştirilmesi talep ediliyor.

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Değişikliğin bugün gerçekleşecek olağan genel kurulda yapılması bekleniyor.

Şirketin amaç ve kapsamlarının yer aldığı maddede normalde “Fabrikalar, depolar, ticari işletmeler ve idari binalar ve her türlü yapıyı inşa etmek…” ifadesi yer alırken öngörülen hali şöyle: “Fabrikalar, depolar, limanlar, terminaller ticari işletmeler ve idari binalar ve diğer her türlü yapıyı inşa etmek. Denizcilik, limancılık, depolama, yükleme, boşaltma, taşımacılık, nakliyecilik faliyetlerinde bulunmak.”

Toker’e göre bu değişiklik stratejik nitelik taşıyor.

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Akdeniz’de kurulacak bir liman veya terminalin askeri amaçla kullanılma riski de olduğunu hatırlatan Toker şöyle devam ediyor: “Yarın Rusya tarafından Akdeniz’de kurulacak bir liman ve terminalin, nükleer santral inşası operasyonu için dahi olsa, hiçbir biçimde ve hiçbir vadede askeri ve istihbarat amacı içermeyeceği, bir üs gibi kullanılmayacağı söylenebilir mi?

Rusya’ya ait Rosatom’un kurduğu ve Türkiye’nin kilovatsaat başına satın alma taahhüdü verdiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin en pahalı elektriğini (12,35 dolar) üretecek olmasıyla da sık sık gündeme geliyor.