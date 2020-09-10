Lily Allen ve David Harbour evlendi: Nikahı ‘Elvis’ kıydı

Şarkıcı Lily Allen ve ‘Stranger Things’ dizisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu David Harbour Las Vegas’ta evlendi.

Fotoğraflar: Instagram

Nikahları Elvis Presley taklidi tarafından kıyılan çift mutlu günlerinin fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.

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Gelinlik yerine sade bir Dior elbise giymeyi tercih eden Allen tören sonrası gittikleri hamburgercide elbisesiyle poz verdi.

Allen’ın önceki evliğinden iki kızı da çiftin yanındaydı.

2019 eylül ayından beri birlikte olan çift nişanlandığını doğrulamasa da Allen’ın paylaştığı fotoğraflarda görünen yüzük evlilik dedikodusunu başlatmıştı.