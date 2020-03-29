Ligleri ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir’e suç duyurusu

Kayserili avukat Seyit Halil Yüzgeç, ligleri ertelemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında ‘birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ yüzünden suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre, futbol camiasından gelen tüm uyarılara rağmen TFF Başkanı Özdemir’in ligleri ertelememe kararının birçok futbolcuyu ve spor camiasındaki birçok insanı tehlikeye attığını söyleyen Yüzgeç, “Fatih Terim’in de birebir ‘Benim çocuklarım’ dediği sporcu ve ailelerini tehlikeye atmıştır. Çok ciddi sıkıntıya sokmuş ve çok sayıda hasta ve hastalıklar boğuşmasına sebebiyet vermiştir. Bu süreçte bilinçli taksir olduğu kanaatindeyim” dedi.

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‘Uyarılara rağmen maçları oynatmaya devam etti’

TFF başkanının kararlarının hükümetin salgın hastalığa yönelik aldığı önlemlerle çeliştiğini vurgulayan avukat Yüzgeç, “Fatih Terim’in basın önünde kendisini uyarmasına rağmen bir buçuk hafta maçları oynatmaya devam etmiştir. Çok sayıda oyuncuyu ölüm riski altına atmıştır” diye konuştu.

Fatih Terim’in ‘Bal ligindeki çocuklarımız ne olacak’ sorusunu hatırlatan Yüzgeç şunları söyledi: “Alt liglerdeki birçok insan hayati tehlikeye atılmıştır. Bununla ilgili olarak birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle, Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunduk. Gereğinin yapılacağını adli mercilerce beklemekteyiz.”

Süper Lig’in erteleme kararını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamıştı.