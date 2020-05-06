Ligler 12 Haziran’da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ligleri 12-13-14 Haziran’da başlatma kararı aldıklarını açıkladı. TFF başkanı, Süper Lig, birinci, ikinci ve üçüncü lig ile amatör lig maçlarının nasıl oynanacağına bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda karar verileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Özdemir, telekonferans yönetimiyle düzenlenen TFF yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

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11 Mart’ta ilk vakanın görüldüğü hafta maçların seyircisiz oynandığını sonra lige ara verildiğini anımsatan Özdemir şunları söyledi: “Devletimizin kararlarına harfiyen uyduk. Sağlık kurulumuz futbolun oynanması için protokol hazırladı. İlk kısmını kamuoyuyla paylaştık. Maçların ne zaman oynanacağını da şimdi paylaşıyorum.”

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA, FIFA ve tüm liglerin temsilcilerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla görüştüklerini belirten Özdemir, “Bugün de yönetim kurulumuzu yaptık.Normalleşme planı konusunda değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Liglerin temmuz ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirten Özdemir, “İnşallah sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finaline evsahipliği yapacağız.”

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Özdemir’in, konuşmasında birden fazla kez ‘şimdilik’ ifadesini kullanması dikkat çekerken maçların bir kentte mi oynanacağına seyirci alınıp alınmayacağına, basın mensuplarının nasıl takip edeceğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Liglerin tamamlanması için tüm liglerde kalan sekiz haftanın maçları oynanacak.