‘Ligde normalleşme’ dönemi: Maç kadrosu ‘corona’ testine göre belirlenecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12 Haziran’da oynanmaya başlanacak maçlarda nasıl tedbir alınacağına dair bilgilendirme yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

TFF, salgın nedeniyle ara verilen Süper Lig’in kalan sekiz haftasının 12 Haziran’dan itibaren devam edeceğini duyurmuştu. Şimdiye kadar Beşiktaş ve Ankaragücü’nde bir oyuncuda virüs tespit edilmişti.

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TFF Sağlık Kurulu’nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Protokolü’nün tamamı, bugün kurumun internet sitesinden yayınlandı.

Maç günleri ve öncesinde alınacak tedbirlerden bazıları şöyle:

*Pozitif test sonucu son dört hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır.

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*Her müsabakadan iki gün önce tüm takım, teknik ve destek ekipleriyle maç operasyonunda yer alacak çalışanlar tarama testine tabi tutulmalıdır.

*Müsabaka kampı kadroları ve maç operasyonunda çalışacak kişiler, müsabakadan iki gün önce yapılacak PCR testine göre belirlenmelidir.

*Kamp yapılacak tesis takımın bulunduğu şehre yakınsa (en fazla altı saat öneriliyor) otobüs ile ulaşım tercih edilmelidir. Mümkünse stadyuma girişte takım ve çalışanlar birden fazla otobüs kullanmalıdır.

*Stadyumlar maç sabahı veya bir gün önce profesyonel şirketler tarafından dezenfekte edilmiş olmalıdır. Stadyum içerisinde herkesin maske takarak sosyal mesafeyi gözetmesi gerekmektedir.

Soyunma odasında sosyal mesafe

*Tüm tuvaletlerde yeterince sabun ve el dezenfektanı olmalıdır. Tuvaletler sadece gerekli hallerde kullanılmalı, her saat başı temizlenmelidir.

*Top toplayıcı çocuklar için ayrı bir alan belirlenmelidir. Çocuklar, en az 2 metre mesafesine uymalıdır. Top toplayıcı çocuklar maç öncesi ve sırasında ve sonrasında eldiven ve maskeli olmalıdır. Devre arasında eldivenler dezenfekte edilerek değiştirilmelidir.

*Takım oyuncuları ve ekipleri girişten soyunma odasına kadar maske takmalıdır. Soyunma odalarında oyuncular ve çalışanlar mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumalıdır.

Gol sevincinde kulübe ‘yasağı’

*Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecektir. Maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalıdır.

*Maç esnasında oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir. Yedek kulübelerinde mesafeli oturabilmek adına ve mümkün ise kulübelerin genişletilmesi önerilir. Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilmelidir.

*Tüm medya mensupları maske kullanmalıdır.