‘Liderlik devri’ tartışmasında Karayalçın: Hepimiz İnce’ye yardımcı olmalıyız

Seçimlerin ardından ‘liderlik devri’ tartışmasının yaşandığı CHP’nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, partinin Muharrem İnce’yle devam edeceğini düşündüğünü dile getirdi.

“CHP’nin örgütlenme tasarımının ivedilikle değiştirilmesi gerekiyor” diyen Karayalçın, partideki olağanüstü kurultay talepleriyle ilgili, “Sosyal medyadaki talepler üzerinden ya da anlık değerlendirmeler yerine çok ciddi ve kalıcı bir çalışma yapılabilir” diye konuştu.

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‘Ağır toplar’ devrede

Seçimden sonra yaptığı ilk değerlendirmede hedefinin bir sonraki seçimde 30 milyon oy almak olduğunu dile getiren Muharrem İnce, “15 milyon yurttaş bana oy verdi, hedef 30 milyon yapmak, bu kısa sürede yapılabilir, buna uğraşacağım” demişti. İnce’nin partisinin önündeki başarısının ardından CHP’de lider değişikliği olabileceği yönünde tartışma başlamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin MYK toplantısının ardından “Partide ne olup ne biteceğine partililer karar verecek. Koltuk sevdası olanların partimizde yeri yok” diye konuşmuş, bir lider değişikliği ihtimaline işaret etmemişti.

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İnce, “Seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” demiş, CHP’de aralarında vekillerin de olduğu çok sayıda partili genel başkana istifa çağrısı yapmıştı.

Son olarak, partinin ağır topları Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu ve İnce’yle ayrı ayrı görüşeceği bildirilmişti.

‘Hepimiz İnce’ye yardımcı olmalıyız’

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan Karayalçın, bir sonraki seçim için İnce’nin aday olacağına ilişkin öngörüde bulunarak, “Daha beş yıl var denilebilir ama hiçbir önemi yok. Bu beş yılı Muharrem beyin en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Hepimiz ona yardımcı olmalıyız” dedi.

‘Kitlelerle yeni bağlar kurmak gerekiyor’

Karayalçın, “CHP’nin Muharrem İnce’yle devam edeceği izlenimi ediniliyor, ne düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben de o düşünceyle sözlerimi aktardım. Bana göre ihtiyaç şu: CHP’nin örgütlenme tasarımının ivedilikle değiştirilmesi gerekiyor. Temel sorun olarak bunu görüyorum. Biz bu örgütlenme tasarımıyla, medyanın bu kadar denetlendiği bir ortamda kitlelere ulaşamıyoruz. Seçimlerin kaybededilmesinin altında yatan neden de budur. Kitlelerle yeni bağlar kurmak gerekiyor ama bu örgütlenme yapısıyla biz o bağları kuramayız.”

Olağanüstü kurultay talepleri

Karayalçın, kurultay talebiyle ilgili de şunları söyledi: “Türkiye’de bir rejim değişikliği var. Ne olduğunu yeterince tartışmadık. CHP de, yeni devlet yapısıyla ilgili görüşlerini yeterince ortaya koymadı. Bununla ilgili bir rapor hazırlanmalı. İllerde, bölgelerde bu rapor üzerinden tartışılmalı. Sonra da bir kurultay yapılır. Oradan hareketle ne yapılacağı ortaya konur. Sosyal medyadaki talepler üzerinden ya da anlık değerlendirmeler yerine çok ciddi ve kalıcı bir çalışma yapılabilir” dedi.

1 Ekim’den itibaren yerel seçim sürecine girileceğini hatırlatan deneyimli siyasetçi, o tarihe kadar herkesin düşüncesinin dile getirilip tartışılması gerektiğini ifade etti.