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Liderliği ‘havalı’ bulmayan Macron: 10 günde bir Erdoğan’la görüşen benim

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını belirtirken, örnek olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini gösterdi: “10 günde bir Erdoğan ile görüşmek zorunda kalan benim.”

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre, Macron, Le Point dergisinde yayımlanan söyleşisinde uluslararası sahnede ‘havalı’ gençlerden biri olmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna, “Küresel arena pek de ‘havalı’ bir yer değil” diyerek yanıt verdi.

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Macron, örnek vermesi istenince, “On günde bir Erdoğan ile görüşmek zorunda kalan benim” dedi ancak başka ayrıntı vermedi.

Fransız cumhurbaşkanının bir danışmanı daha sonra yaptığı açıklamada, Macron’un amacının Erdoğan ile alay etmek ya da eleştirmek olmadığını belirterek, “Sayın Erdoğan ile görüşmeler her zaman çok ciddi olmuştur” dedi.

İki liderin son görüşmesinde Macron, Şırnak’ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun kısa süre içinde ülkesini dönmesi yönündeki ‘temenni’sini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletmişti. Macron ve Erdoğan ayrıca Suriye krizini görüşmüştü.

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