Liderlerin ‘seçim karnesi’: En çok yol kat eden Erdoğan

AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP liderleri, 31 Mart’taki yerel seçim için oldukça yoğun bir kampanya süreci geçirdi. Dört lider, kampanyalarına başlamalarından 29 Mart gününe kadar toplamda yaklaşık 108 bin kilometre yol kat etti.

AA’nın haberine göre AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Şubat’ta başladığı seçim çalışması kapsamında 49 günde 57 kent ve 17 ilçeye gitti. Toplamda dokuz kez TV’lerin canlı yayınına katılan cumhurbaşkanı, yaklaşık 53 bin kilometre yol kat etti.

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‘Cumhur ittifakı’nın bir diğer üyesi MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mart’ta başladığı seçim çalışması kapsamında iki kere TV’lerin canlı yayına katıldı. Şimdiye dek 12 miting ve iki salon toplantısı yapan MHP lideri, 8 bin 500 kilometre yol kat etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Şubat’ta Batman’dan başladığı kampanyasında 26 kente giderek 32 bin yol kat etti. CHP lideri, İstanbul’a yedi, Ankara’ya dört, Bursa’ya iki, Hatay ve Antalya’ya da iki kez gitti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 20 kent ve 55 ilçede miting yaptı. İYİ Parti lideri, yaklaşık 14 bin 500 kilometre yol kat etti.