Lider İstanbul: Geçen yıla göre yarı yarıya daha fazla ev satıldı

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Yurt çapındaki ev satışları, önceki yıla göre yüzde 42,2 arttı.

Tapu kayıtlarına göre Temmuz 2017’de satılan konut satısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2’lik artışla 115 bin 869 oldu.

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İstanbul 18 bin 83 konutla liste başı olurken, kenti 11 bin 669 konutla Ankara, 6 bin 509 konutla İzmir takip etti.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla sekiz konutla Ardahan, 17 konutla Hakkari ve 41 konutla Şırnak oldu.

Kentsel dönüşüm etkisi

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artarak 53 bin 949 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 oranında artış göstererek 38 bin 575 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.

Yurt genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 61 bin 920 oldu.

Iraklılar zirvede

Yabancılara satılan konut sayısı yüzde 65,3’lük artışla 1726 oldu. Yine kent olarak İstanbul 528 konutla liste başı olurken, en çok evi Iraklılar aldı.

Türkiye’den 293 konut alan Iraklıları sırasıyla 248 konutla Suudi Arabistan, 142 konutla Kuveyt, 118 konutla Rusya Federasyonu, 76 konutla İngiltere izledi.