Lice’deki çoban baba-oğul cinayetini de PKK üstlendi

Ağrı’da öldürülen bakkal Mevlüt Bengi’nin ardından, Diyarbakır’daki baba ve oğlunun öldürülmesi olayını da PKK üstlendi.
Geçen günlerde çobanlık yapan 50 yaşındaki Remzi Güler ve 27 yaşındaki oğlu Mahmut, Lice ilçesindeki bir yaylada ölü bulunmuştu.
Valilik, cesetlerden çıkan bir nota dayanarak cinayeti PKK’nın işlediğini açıklamıştı.
Kendi sitesinden açıklama yayınlayan PKK, cinayetleri üstlendiğini duyurdu. Açıklamada iki ismi suçlayıcı ifadeler yer aldı.
PKK, seçimden sonra da Ağrı’da AKP’li olarak bilinen bakkal Mevlüt Bengi’yi öldürmüştü.