Lice’de zırhlı araçla otomobil çarpıştı: Beş sivil hayatını kaybetti, beş polis yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre beş sivil hayatını kaybetti, beş polis yaralandı.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık firmasının ‘Türkiye’de toplumun dine ve dini değerlere bakışı’ anketinin sonuçlarını paylaştı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre beş sivil hayatını kaybetti, beş polis yaralandı.
Diken yazarı Levent Gültekin hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ile Rusya arasındaki ilişkileri inceleyen ABD’li soruşturmacılar, Flynn’in lobicilik için anlaşma yaptığı Türk işadamı Ekim Alptekin’le olan ilişkilerini de merceğe aldı.
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) verdiği desteği yakından takip ettiklerini açıkladı.