Lice’de PKK operasyonu: HDP’ye göre silahsız köylüler tarandı

Valilik, Diyarbakır’daki PKK operasyonunda biri yaralı olmak üzere gözaltına alınan iki kişinin ‘işbirlikçi’ olduğunu savunurken, HDP ‘silahsız sivillerin’ tarandığını öne sürdü.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre Lice ilçesindeki Bağlan ve Çavundur köyleri kırsalında ‘PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek ve işbirlikçi şahısları yakalamak’ gerekçesiyle operasyon başlatıldı.

Operasyon, 3 Eylül saat 20.00’den 4 Eylül saat 10.00’a kadar sürdü. Valilik, operasyonda bir PKK’lının öldürüldüğünü, birinin de ağır yaralı olarak yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, silahlarla mühimmatın da bulunduğu belirtilerek şöyle dendi: “Biri ayağından yaralı olmak üzere iki terörist işbirlikçisi, bir adet el bombasıyla birlikte sağ olarak yakalanmıştır.”

‘Traktördeyken taranmış’

Bağlan köyüne giden HDP’lilerse köylülerin tarandığını öne sürdü.

Diyarbakır’daki il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, konuyu valiliğe sorduklarını, kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.

Pir, köylülerin ‘şoke olduğunu’ ifade ederek şunları anlattı: “Biz köye gittiğimizde kimse sokaklarda yoktu. Bizi gördükten sonra insanlar sokağa çıkmaya başladılar. Biz yaralıların aileleriyle, köylülerle görüşmeler yaptık. Dün (önceki) akşam saat 20.00’den itibaren köyün iki noktasına helikopterlerle indirme yapılmış. O köye normalde daha önce de yasak ilan edildiğinde halk aranarak bildirilirmiş. Ama dün akşam yasak ilan edildikten sonra köylülere haber verilmemiş. Dolayısıyla köylüler hala tarlalarında ve sokaklarındalar. İndirme yapıldığı an itibarıyla yıllardır köyde yaşayan, 13 çocuk babası 60 yaşındaki Celal Yıldırım ve o sırada traktör kullanan üç çocuk babası emlakçı Bedran Yıldırım aracın üzerindeyken taranmış. Baba Celal kafasından ağır yaralı ve şu an yoğun bakımda. Oğlu ise sivil bir yurttaş. Tedavisi yapılması gerekirken şu an karakolda. 300 metrelik uzaklıktaki diğer noktada ise Münir Serin tarlasını sulamadan dönerken arkadan taranıyor. Bu yaralılar sokaklarda bekletiliyor. Köylüler müdahale etmek istiyor ama askerler izin vermiyor.”

Pir, köydeki erkeklerin yüzüstü yere yatırıldıklarını anlatarak “Kürt olmalarından dolayı hakaret ve küfürlere maruz kalıyorlar” dedi.