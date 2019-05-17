Lice’de kayyım borçsuz aldığı belediyeyi 3.5 milyon borçla devretti

Diyarbakır’ın Lice belediyesi, Şubat 2017’de atanan kayyımdan 3 milyon 586 bin TL borç devraldı. Kayyım belediyeyi 7 milyon 536 bin TL ve sıfır borçla almış.

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, 15 Nisan’da belediyeyi devralan HDP’li eş başkanlar Tarık Mercan ve Ruken Yılmaz, 3 milyon 586 bin 824,10 liralık borcu ilçe halkına belediye binasına asılan pankartla duyurdu.

Reklam

Sosyal Güvenlik Kurumu’na 159 bin 361.94 lira, İller Bankası’na 2 milyon 844 bin 38,46 lira, Ziraat Bankası’na 583 bin 423.70 lira olmak üzere toplamda 3 milyon 586 bin 824.10 lira borç bırakılmış.



