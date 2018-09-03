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Yaramazlara biraz batar!

Lice ve Hazro’daki altı mahallede sokağa çıkma yasağı

 

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerindeki altı mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Valiliğin yazılı açıklamasına göre güvenlik güçleri, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu PKK’lılara ve ‘işbirlikçileri’ne yönelik dağlık ve ormanlık alanda operasyon düzenleyecek.

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Açıklamada, operasyonda PKK’lılar tarafından kullanılan sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemelerin de bulunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yasak bugün saat 06.00’dan başladı, ikinci bir duyuruya kadar sürecek. Yasak Lice’de Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç; Hazro’da ise Çitlibahçe köyünü kapsıyor.

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