Libya’ya vize muafiyeti

Libya’nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 6458 sayılı ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye’ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

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Libya-Türkiye anlaşması

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya’nın Atina büyükelçisini sınırdışı etme kararı alan ve ‘Pontus soykırımınının gündeme getirileceğini’ açıklayan Yunanistan ise bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin yeni bir sondaj gemisi almak için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, sondaj çalışmalarının sadece Akdeniz’de değil zaman zaman Karadeniz’de ve uluslararası sularda sürdürüleceğini söylemişti.