Diken

Yaramazlara biraz batar!

Libya’ya vize muafiyeti

Libya’nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 6458 sayılı ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye’ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi. 

Reklam

Libya-Türkiye anlaşması

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya’nın Atina büyükelçisini sınırdışı etme kararı alan ve ‘Pontus soykırımınının gündeme getirileceğini’ açıklayan Yunanistan ise bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin yeni bir sondaj gemisi almak için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, sondaj çalışmalarının sadece Akdeniz’de değil zaman zaman Karadeniz’de ve uluslararası sularda sürdürüleceğini söylemişti.

Türkiye-Libya anlaşmasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi

Erdoğan ve Putin, telefonda Suriye ve Libya’yı görüştü

Erdoğan: Bir sondaj gemisi daha alacağız; Libya’yla ortak arama yapabileceğiz

Akar: Türkiye-Libya anlaşması, diğer ülkelere tehdit değil

Libya anlaşmasına karşı çıkan Atina: ‘Pontus soykırımını’ gündeme getireceğiz

Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı ediyor

Yunanistan, Libya ile Türkiye’nin Akdeniz’deki anlaşmasına itirazını yineledi

Yunanistan’dan, Türkiye-Libya anlaşmasına tepki

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve deniz yetki alanları muhtırası imzalandı

BM’den Türkiye, Ürdün ve BAE’ye Libya’da silah ambargosuna uyma uyarısı

SON HABERLER

TBMM, ABD Senatosu’nun ‘Ermeni soykırımı’ kararını yok saydı

TBMM Genel Kurulu, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak kabul ettiği karara tepki gösterilerek, ‘yok hükmünde’ sayılması kararı alındı. Kakar, AKP, CHP, İYİ parti ve MHP gruplarının ortak bildirisi ve ret kararıyla alındı. Anadolu Ajansı tarafından HDP grubunun da karara katıldığı yönünde geçilen haber, HDP tarafından yalanlandı ve grup başkan vekilleri tarafından söz konusu karara partinin katılmadığı açıklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...