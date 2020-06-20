Libya’dan ‘Sirte kırmızı çizgimiz’ diyen Mısır’a tepki: Egemenliğimize tecavüz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Libya’ya yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunan açıklamalarını kınayarak “Bu, Libya’nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine apaçık müdahaledir” dedi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugün ülkenin batısında Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, ‘Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceğini’ belirtmiş, “Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya’yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

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AA’nın haberine göre, Libya hükümeti Başkanlık Konseyi Üyesi ve Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, Libya hükümetinin Sisi’nin açıklamalarını reddettiğini bildirdi. Söz konusu açıklamaların Libya’ya yönelik savaşın ve Kahire’nin Libya’nın içişlerine müdahalesinin bir devamı olduğunu aktaran Zayid, Sisi’nin bu beyanının Libya ulusal güvenliği ve Kuzey Afrika’nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu, uluslararası teamüller ve anlaşmaları ihlal ettiğini kaydetti.

Zayid, şunları söyledi:

“Libya sınırları içinde bir kırmızı çizgi yoktur. Hükümet, Libya halkını ve coğrafyasını bölme çabasını reddeder, kimsenin mandasını da kabul etmez. Libya hükümeti, ülkenin tamamında devlet egemenliğini tesis etme ve meşru otoriteye isyanı sonlandırma hakkına sahiptir. Libya, hükümetiyle egemen bir ülkedir. Hiçbir yabancı taraf, Libya’nın halkı, kaynakları, ehliyeti üzerinde hak iddia edemez, birlik ve bağımsızlığını baltalayamaz.”

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, daha önce ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’na askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya’yı kınamıştı.