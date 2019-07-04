Libya’daki kampta hava saldırısından kaçanları da muhafızlar vurmuş

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçlerin hava saldırısında kamptan kaçmaya çalışan bazı Afrikalı göçmenlerin muhafızlar tarafından vurulduğunu açıkladı.

Saldırıya uğrayan Tajoura’daki göçmen kampı. Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya’nın başkenti Trablus’taki hükümet ile ülkenin doğusu dahil büyük kısmını elinde bulunduran Hafter’e bağlı güçler arasında devam eden savaşta, dün Trablus yakınlarında Afrikalı göçmenlerin bulunduğu Tajoura’daki kampın bombalandığı bildirilmiş, son güncellenen rakamlarla ölü sayısı 53’e çıkmıştı.

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Reuters’in haberine göre OCHA, hava saldırısının salı günü geç saatlerde iki ayrı noktaya düzenlendiğini açıkladı. OCHA’nın raporunda, saldırının önce boş bir garaja, daha sonra da civarında 120 kadar göçmenin bulunduğu bir uçak hangarına düzenlendiği belirtilerek şöyle dendi: “İlk saldırıdan sonra kaçmaya çalışan bazı göçmenlere, kamp muhafızları tarafından ateş açıldığına ilişkin bilgiler var.”

Saldırıda ölü sayısı 53, daha da artabilir

Öte yandan, saldırı sırasında yıkılan binaların altında kalanlarla birlikte 53’e çıkan ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor. Ölenler arasında altı çocuk da bulunuyor.

OCHA, BM’nin ‘savaş suçu’ olarak nitelediği hava saldırısıyla iç savaştaki sivil kaybının neredeyse ikiye katlandığını da açıkladı.

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Hava saldırısına uğrayan Trablus’un doğusundaki Tajoura’da halen 500 kadar göçmenin bulunduğu bildiriliyor. Bunlardan dördünün bugün Nijer büyükelçiliğine teslim edildiği, 31 kadın ve çocuğun ise BM’nin Trablus’ta kurduğu mülteci merkezlerine gönderilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Libya, fakirlik ve savaştan kaçan Afrikalı göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için kullandığı en önemli güzergahlardan biri. Ancak İtalya’nın son zamanlarda aldığı katı önlemlerle göçmenlere ülke kapılarını kapatması, iç savaş içerisindeki Libya’da bu göçmenlerin kapanda kalmasına yol açıyor.