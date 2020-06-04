Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti müzakereler öncesi Trablus havalimanını ele geçirdi

Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) olası ateşkes müzakereleri öncesinde dün başkent Trablus’un ana havalimanını yeniden ele geçirdi.

Fotoğraf. Reuters (Arşiv)

İnternette yayınlanan videolarda hükümet yanlısı savaşçıların mermilerle delik deşik olmuş yolcu uçakları arasında kamyonetleri kullandıkları ve havalimanı binalarının yanında poz verdiği görüldü.

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UMH askeri operasyon birimi, güçlerinin havalimanını ele geçirdiğini ve Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu’nu (LUO) komşu Kasr bin Gaşir bölgesine püskürttüğünü açıkladı.

Reuters’a konuşan LUO’dan askeri bir kaynak güçlerinin geri çekildiğini ve UMH’nin havalimanını kontrolüne aldığını doğruladı.

Birleşmiş Milletler’in Libya’da savaşan tarafların ateşkes müzakerelerine tekrar başlamayı kabul ettiğini açıklamasının ardından görüşmeler hız kazanmıştı. İki tarafın da liderleri kendilerini destekleyen ülkelere seyahat etti. UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

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Libya’da 2011 yılından bu yana ülkenin tamamına hakim merkezi bir yönetim bulunmuyor. Kentler ve kasabalar 2014’ten bu yana doğu ve batıda kurulan rakip hükümetler için savaşan gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Doğudaki en güçlü isim olan Hafter, Nisan 2019’da Trablus’u ele geçirmek için bir saldırı başlatmış, ancak bu saldırı birkaç ay içinde gücünü yitirmişti. Son haftalarda, UMH Türkiye’nin desteğiyle Hafter güçlerine püskürtmeye başladı.

LUO başkentten hemen hemen tamamen uzaklaştırılırken, bundan sonraki çarpışmaların Trablus’un güney ve güneydoğusunda yer alan UMH kontrolündeki Geryan ve LUO kontrolündeki Tarhuna çevresinde meydana geleceği tahmin ediliyor.