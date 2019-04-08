Libya’da taraflar başkent Trablus için çatışıyor: 21 ölü, 27 yaralı

Ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi 2011’de devrilip öldürüldükten sonra istikrarın sağlanamadığı Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hefter’e bağlı güçler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hefter’in geçen perşembe gününden beri batı ve güneyden girip ele geçirmeye başladığı başkent Trablus’ta 21 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Başbakan Fayez el Serraj, general Hefter’i darbe girişimiyle suçladı ve komutasındaki güçlere misliyle karşılık verileceğini söyledi. Çatışmalarda ölenler arasında Kızılay’da çalışan bir doktorun bulunduğu belirtildi. Hefter cephesinden ise “14 savaşçımızı kaybettik” açıklaması geldi. Sağlık bakanlığı, ölenler arasında sivillerin bulunduğunu duyurdu.

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Birleşmiş Milletler’in sivillerin ve yaralıların çatışma bölgelerini terk edebilmeleri için iki saatlik ateşkes çağrısı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun çatışmaya son verip görüşmelere başlama çağrısı karşılık bulmadı. Uluslararası kurumlar Libya’dan personelini çekmeye başladı.

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan’da Trablus’u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı. Hükümete bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter’e bağlı güçlere karşı ‘Öfke Volkanı’ operasyonunu başlattığını bildirmişti.