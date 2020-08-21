Libya’da karşılıklı ateşkes ilan edildi

Libya’da Türkiye’nin de destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Doğu merkezli Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) lideri Halife Hafter tarafından da benzer bir ateşkes talimatı geldi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Libya’da 2011 yılından bu yana ülkenin tamamına hakim merkezi bir yönetim bulunmuyor. Kentler ve kasabalar 2014’ten bu yana doğu ve batıda kurulan rakip hükümetler için savaşan gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Reklam

AA’nın haberine göre Libya Hükümeti’nin yazılı açıklamasında başbakan, şu ifadeleri kullandı: “Milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verildi.”

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiğini açıkladı.

Mart’ta seçim çağrısı

Son olarak Serrac, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı anayasa hükümlerine uygun olarak, başkanlık konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısında bulundu.

Reklam

Hafter’in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Serrac’ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde “acil bir ateşkes ve Sirte’nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi’ne geçici olarak ev sahipliği yapması” çağrısında bulundu.

Meclis’in yazılı açıklamasına göre Salih, bütün taraflardan ülkenin tüm bölgelerindeki çatışma ve operasyonlara derhal son vermelerini istedi.

Açıklamada ayrıca Libya’daki tüm taraflar, geçmişi bir kenara bırakmaya, Anayasa’ya uygun bir seçim süreci ile devleti yeniden inşa etmeye ve ülkede istikrarı sağlamak için kapsamlı bir uzlaşı hamlesi başlatmaya davet edildi.