Libya’da kaçırılan Türk işçilerden altı aydır haber alınamıyor: Aileler kampanya başlattı

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Yaklaşık altı ay önce Libya’da silahlı kişilerce kaçırılan üç Türk işçinin kurtarılması için kampanya başlatıldı.

İkisi geçici görevde olmak üzere üç Türk vatandaşı işçi, Enka’nın yürüttüğü Ubari enerji santrali şantiyesine konvoy halinde giderken şantiyeye 800 metre kala silahlı kişilerce 3 Kasım 2017 günü kaçırılmıştı.

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Libya’da temaslarda bulunan Türk yetkilile sonuç alamazken, Libyalı yetkililer işçilerin kim tarafından ve neden kaçırıldıklarını bilmediklerini söylüyor.

Ne Türk yetkililere ne Enka’ya ne de Libyalı yetkililere henüz bir fidye veya başka bir talep gelmiş değil.

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Kaçırılan üç işçiden Sertaç Kenan Karan ve Osman Yaykın’ın eşleri Tuğba Karan ve Neşe Yaykın, yetkililerin dikkatini çekmek için imza kampanyası başlattı.

Tuğba Karan, “Ne isteniyor? Eşim nerede ve halen yaşıyor mu ? Bütün bu sorulara acilen cevap istiyorum. Bu kampanyaya desteğiniz hayati önem taşımaktadır. Desteğinizle, öncelikle , 19 ve 3 yaşındaki çocukları babalarına, 70 yaşlarında anne ve babayı oğullarına ve altı aydır hem annelik hem babalık yapan ve her gün ağlayan kadınları eşlerine kavuşturabilirsiniz” dedi.

‘Bütün bu görüşmelerde sürecin çok az kaldığı söylenmesine karşın henüz işçilerin kurtarılamadığını’ belirten Karan, “Eşimin ve diğer kaçırılan kişilerin salıverilip evlerine sağ salim şekilde dönmelerini istiyorum” diye konuştu.