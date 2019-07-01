Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk İHA’sını vurdu

Libya’nın doğusuna hakim olan Halife Hafter’e bağlı güçler, hükümetin kontrolündeki Trablus’ta havalimanında park halinde olan Türkiye’ye ait insansız hava aracını (İHA) vurdu.

Türkiye’nin General Halife Hafter’e bağlı birliklere karşı kullanılmak üzere BMC üretimi ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araç ve ağır silah gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Reuters’ın haberine göre, Hafter’e bağlı güçler dünkü açıklamalarında İHA’yı Mitiga havalimanında vurduklarını ve Ajdabiya kentinde iki Türk vatandaşını tutukladıklarını bildirdi.

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Ankara ise dün Hafter’e bağlı güçlerin altı Türk vatandaşını alıkoyduklarını, derhal serbest bırakılmamaları halinde Haftar’a bağlı unsurların ‘meşru hedef’ haline geleceğini açıklamıştı.

Türkiye, Libya’nın başkenti Trablus merkezli uluslararası olarak kabul görmüş hükümeti destekliyor. Trablus hükümeti çarşamba günü üç ay önce kenti ele geçirmek için taarruz başlatan Hafter’e bağlı güçleri püskürtmüştü.

Hafter’e bağlı güçler cuma günü Türkiye ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıklamış ve Türk gemi ve uçaklarının Libya’ya girişine izin vermeyeceklerini bildirmişlerdi.

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Savunma Bakanı Hulusi Akar, pazar günü, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir” demişti.