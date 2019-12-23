Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk denizcileri serbest bıraktı

Libya’da, Birleşmiş Milletler’in tanımadığı Halife Hafter’e bağlı güçlerin sahil güvenlik ekiplerince, Derna kenti açıklarında alıkonulan Türk denizcilerin serbest bırakıldığı açıklandı.
Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun sözcüsü Ahmet el Mismari, hafta sonunda gözaltına alınan gemicilerin bugün serbest bırakıldıklarını duyurdu.
El Mismari, Malta’dan Mısır’ın İskenderiye kentine petrol taşıyan gemide yapılan aramalarda silah ve mühimmata rastlanmadığını, bunun üzerine denizcilerin salıverildiğini söyledi.
El Mismari, geminin izinsiz bir şekilde karasularına girmesi nedeniyle alıkonduğunun altını çizdi.
Denizciler, BM’nin tanıdığı, Libya’nın meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle Türkiye arasında 27 Kasım’da imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ sonrasında alıkonulmuştu.