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Libya’da Hafter güçleri ateşkesi kabul etti

Libya’da başkent Trablus’u elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (GNA) karşı savaşan doğudaki General Halife Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ile Rusya tarafından önerilen ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

Ahmed Mismari, açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çarşamba günü bu gece (12 Ocak) saat 00:00’dan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmıştı. Ateşkes teklifi, Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından kabul edilmiş, ancak Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA), ateşkesi kabul etmediklerini açıklamıştı.

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Reuters’in haberine göre, Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed Mismari, söz konusu ateşkes teklifini, karşı tarafın da kabul etmesi şartıyla kabul ettiklerini açıkladı.

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