Libya’da göçmen merkezine saldırı: 44 ölü, 130 yaralı

Libya’nın başkenti Trablus yakınlarında göçmen merkezine düzenlenen hava saldırısında en az 44 kişi hayatını kaybederken, 130 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: Reuters

Trablus merkezli hükümet, çoğunlukla Afrikalı göçmenlerin kaldığı merkeze dün gece geç saatlerdeki saldırının, Libya’nın doğusuna hakim Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından yapıldığını ileri sürdü.

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LNA ise iddiayı yalanladı.

LNA ile Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümeti arasındaki çatışmalar son üç aydır arttı.

LNA pazartesi günü yaptığı açıklamada ‘geleneksel yöntemler’in tükendiğini belirterek bundan sonra Trablus çevresine ağır hava saldırıları düzenleyeceği uyarısında bulunmuştu.

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Saldırı birçok ülke tarafından kınandı

Birçok ülkeden Libya’da dün gece yaşanan saldırıya yönelik kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, saldırının ‘bir insanlık suçu’ olduğunu söyledi ve açıklamasında şunları kaydetti: ”Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz.”

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul ise şu açıklamayı yaptı: “Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular derhal ortaya çıkartılıp yargıya teslim edilmelidir.”

Avrupa Birliği (AB) adına, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, ortak yazılı açıklama yaptı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir.”

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde: “Fransa, 40’tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyor.”

Sınır Tanımayan Doktorlar adına açıklama yapan Sağlık Koordinatörü Prince Alfani, saldırının aslında ‘kolayca önlenebilecek korkunç bir trajedi’ olduğunu kaydetti.

Alfani açıklamasına şöyle devam etti: “Şimdi ihtiyaç duyulan şey, içi boş kınamalar değil gözaltı merkezlerindeki tüm göçmen ve mültecilerin acilen ve hemen Libya dışına tahliye edilmesidir. Eylemsizlik ve rehavet, gereksiz yere savunmasız haldeki mülteci ve göçmenlerin hayatına mal oldu.”