Libya’da çatışan taraflar ateşkes görüşmelerini tekrar başlatma kararı aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da savaşan tarafların ateşkes görüşmelerini tekrar başlatma kararı aldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yabancı ülkelerin desteğini alan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Libya Ulusal Ordusu (LUO) birkaç haftadır başkent Trablus yakınlarında birbirleriyle çatışıyor.

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), internet üzerinden, ‘5+5’ olarak nitelenen görüşmelere tekrar başlanması kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Görüşmeler iki taraftan da beş üst düzey yetkilinin katıldığı formatta yürütülüyordu.

General Halife Hafter’e bağlı doğu merkezli LUO Nisan 2019’dan beri uluslararası tanınırlığı olan UMH’nin bulunduğu başkent Trablus’u ele geçirmek için saldırı düzenliyordu.

Türkiye’nin desteklediği UMH, geçtiğimiz haftalarda LUO’yu kuzeybatıdaki pek çok bölgeden ve başkentteki çoğu bölgeden püskürtmüştü. Ancak, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği LUO, dün bazı yerleri tekrar geri aldığını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı 29 Mayıs’ta Libya’daki durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve ateşkesin bozulduğunu açıklamıştı.

Beyaz Saray yetkilileri de, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un Libya’da ‘artan dış müdehalelerin’ endişe verici olduğu ve ‘tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği’ konuları üzerinde uzlaştığını duyurmuştu.