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Yaramazlara biraz batar!

Libya’da aylar sonra ilk petrol tankere yüklendi

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ülkenin doğusuna hakim kuvvetlerin ablukası altında geçen altı ayın ardından petrol ihracatına tekrar başladığını, ancak geçen sürede meydana gelen hasardan dolayı petrol üretiminin düşük seyredeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

NOC, ablukadan sonra Sider petrol terminalinde ilk yüklemenin Kriti Bastion adlı tankere yapıldığını belirtti.

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Açıklamada, abluka sırasında ‘rezervuar ve altyapının aldığı büyük hasar’ nedeniyle petrol üretimini artırmanın ‘uzun zaman alacağı’ ifade edildi.

NOC, ocak ayında başlayan abluka nedeniyle ülkenin neredeyse tüm petrol terminallerinde mücbir durum ilan etti. Ülkenin petrol üretimi iç savaş öncesindeki günde 1.6 milyon varil düzeyinden 100 bin varile düştü ve 6.5 milyar dolar gelir kaybı yaşadı.

Ülkenin doğusunda yer alan petrol terminalleri Ras Lanuf, Brega, Zuveytine ve Hariga’da mücbir durum çarşamba günü itibarıyla devam ediyordu. Aynı zamanda bir rafinerinin de bulunduğu Zaviye terminali ise bağlı olduğu Şarara petrol sahasında üretimin durması nedeniyle ihracat yapamıyordu.

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Libya’da Türkiye’nin desteklediği ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) ülkenin tamamında üstünlük kurmak için savaşıyorlar.

UMH, Türkiye’nin desteğiyle ülkenin doğusuna hakim LUO’nun bir yıldan uzun süren taarruzunu püskürterek geçen ay itibarıyla ülkenin batısında hakimiyeti tekrar sağladı.

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