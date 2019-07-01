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Yaramazlara biraz batar!

Libya’da alıkonulan altı Türk serbest bırakıldı

Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Libya’nın başkenti Trablus merkezli hükümeti destekliyor.

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Ülkenin doğusunu kontrol eden Hafter’e bağlı güçler, cuma günü Türkiye ile tüm ilişkilerin kesildiğini açıklamış ve Türk gemi ve uçaklarının Libya’ya girişine izin verilmeyeceğini bildirmişti.

Ankara da dün Hafter’e bağlı güçlerin altı Türk vatandaşını alıkoyduğunu, derhal serbest bırakılmamaları halinde Hafter’e bağlı unsurların ‘meşru hedef’ haline geleceğini açıklamıştı.

Son olarak, Hafter’e bağlı güçlerin, hükümetin kontrolündeki Trablus’ta havalimanında park halinde olan Türkiye’ye ait insansız hava aracını (İHA) vurduğu bildirilmişti.

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