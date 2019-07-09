Libya’da alıkonulan altı denizci Türkiye’ye döndü

Libya’da Hafter güçleri tarafından 30 Haziran’da alıkonulan, Türkiye’nin girişimleriyle 1 Temmuz’da serbest bırakılan altı Türk denizci İstanbul’da geldi.

Fotoğraf: DHA

Libya’nın doğusundaki Sidra’da alıkonulan Türk denizciler, Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Eren Çakır, Necmettin Demirhan ve Birol Kutlu, önce bu ülkenin başkenti Trablus’a götürüldü. Burada Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından karşılanan ve bir süre misafir edilen Türk denizciler, işlemleri tamamlanınca İstanbul’a hareket etti.

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02:20 sıralarında İstanbul’a varan grup, yetkililer ve polis tarafından karşılandı ve sabırsızca onları bekleyen aileleriyle buluştu. Onur Çakır, koşarak kendisini karşılamaya gelen annesi Huriye Çakır’a (üstte) sarıldı. Buluşma esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Huriye Çakır, çok mutlu olduğunu söylerken , Onur Çakır, “İnternetim kısıtlıydı. Mümkün olduğu kadar iletişim kurdum ailemle. Başımızdan geçenleri onlara yansıtmamaya çalıştım” dedi.

Mehmet Yılmaz Odabaşı ise yaşananları şöyle anlattı: “Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz. Libya’ya çalışmak amacıyla gitmiştik. Oradaki beşinci günümüzde Hafter’in askerleri denetim yapacaklarını söyleyerek limana geldi. Bizleri karakola davet ettiler. Bizlerde herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için karakola gittik. Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik. Gece yarısına kadar karakolda tutulduk. Dışarıda kalan arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Alıkoyarken bulunduğumuz alanın serbest bırakırken de tutulduğumuz alanın güvenli olmadığını söylediler. Tutulduğumuz kampta sürekli telefonlarımız kontrol ediliyordu. Psikolojik baskı altındaydık. Devlet yetkililerinin açıklamalarından sonra geri adım atarak serbest bıraktılar.”

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Eyüp Eryılmaz da, “Bizi ‘tanışacağız’ diye götürdüler. Tanışmak için gittik esir alındığımızı anladık. Gece yarısına kadar karakolda tuttular sonra bir kampa götürdüler. Ağır silahlı adamlar bizi tarayacakmış gibi sıraya dizdiler” dedi.