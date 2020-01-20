Libya zirvesinde ateşkes görüşülürken, Hafter petrol sahalarını abluka altına aldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu Libya zirvesinde taraflar ateşkesi tartışırken Libya Ulusal Ordusu’nun komutanı Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol sahalarını abluka altına alması toplantıya gölge düşürdü.

Halife Hafter (Fotoğraf: Reuters)

Rusya ve Türkiye’nin arabulucuğunda Moskova’da 13 Ocak’ta yapılan ve yaklaşık sekiz saat süren görüşmelerde bağlayıcı bir ateşkes anlaşmasına varmak için müzakere yürütülüyordu. Ancak Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti ile Hafter taraflarının bir araya geldiği ateşkes görüşmeleri Hafter’in ‘şartları yerine getirilmediği’ için imza atmaması nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanısıra Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de Libya Konferansı’na katıldı.

Hafter’in Libya Ulusal Ordusu (LNA) Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rus paralı askerleri ve Afrika birliklerinin desteğiyle başkent Trablus’a doğru ilerliyor. Hafter geçen hafta Rusya’nın başkenti Moskova’daki ateşkes görüşmelerini terk etmesine rağmen Berlin’deki dün bir günlük zirveye katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakip Libya gruplarının ana destekçilerinin katıldığı Berlin zirvesinde, Trablus’ta geçen hafta varılan geçici ateşkesin siyasi bir sürecin gerçekleşmesi için kalıcı bir ateşkes haline getirilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

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Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinden bu yana ülke içindeki grupların çatışmalarına sahne olan Libya’da 2014 yılından bu yana birbirine düşman iki hükümet bulunuyor.