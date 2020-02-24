Libya Ulusal Ordusu’nun iddiası: Türkiye’ye bağlı güçlerden 16 asker öldürüldü

Libya Ulusal Ordusu geçen birkaç haftada Türkiye’nin ülkede bulundurduğu silahlı kuvvetlerden 16 askerin öldürüldüğünü öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’a konuşan bir Türk güvenlik kaynağı ise bu iddianın doğru olmadığını belirtti.

Reklam

Ülkenin doğusuna hakim olan Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı mücadele ediyor.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Halit el-Mahcup açıklamasında Türkiye’ye bağlı güçlerin liman kenti Misrata’da, başkent Trablus’taki ve Trablus’un güneyindeki el-Falah kentindeki çatışmalarda kayıplar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da cumartesi günü İzmir’de otoyol açılışındaki konuşmasında ‘birkaç şehit verildiğini’ açıklayıp şöyle konuşmuştu: “Gayri meşru, ücretli, lejyoner (Halife) Hafter’e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız… Tabii birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik.”

Reklam

Türkiye Libya’daki iç savaşta Birleşmiş Milletler’in de tanıdığı ülkenin batısındaki bazı büyük kentlere hakim Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor. Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu ise Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rus paralı askerlerinden destek alıyor.

Türkiye’nin Trablus yönetimine destek vermesi ve hava savunma sistemleri kurulmasının ardından Libya Ulusal Ordusu geçen yıl nisan ayında başlattığı taarruzda kazandığı bazı mevzileri kaybetti.