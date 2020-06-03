Diken

Yaramazlara biraz batar!

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başbakan yardımcısı görüşmeler için Moskova’da

Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakan Yardımcısı Ahmed Maiteeg bugün görüşmeler için Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

Fotoğraf: Reuters

Haber RIA haber ajansında yer aldı.

Reklam

Halife Hafter’in doğu merkezli Libya Ulusal Ordusu (LUO), Nisan 2019’dan beri UMH’nin merkezi olan başkent Trablus’u ele geçirmek için saldırısını sürdürüyor.

Türkiye’nin desteklediği UMH, geçtiğimiz haftalarda LUO’yu kuzeybatıdaki pek çok bölgeden ve başkentteki çoğu bölgeden püskürtmüştü. Ancak, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği LUO, 1 Haziran’da bazı yerleri tekrar geri aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) dün Libya’da savaşan tarafların ateşkes görüşmelerini tekrar başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Reklam

Libya’da çatışan taraflar ateşkes görüşmelerini tekrar başlatma kararı aldı

Rusya: Libya’da durum kötüleşiyor; ateşkes bozuldu

Libya ordusu: Hafter saflarındaki 1600 kadar paralı asker tahliye edildi

Trump ve Macron, Libya’da tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunda uzlaştı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...