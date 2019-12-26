Libya: Trablus’ta gerilim artarsa, Türkiye’den askeri destek isteyebiliriz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus’ta gerilimin artması durumunda resmi olarak Türkiye’den askeri destek isteyebileceklerini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Tunus ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başağa, Türkiye, Tunus ve Cezayir ile işbirliği içinde halkın huzuruna ve ülkenin istikrarına hizmet eden bir ittifak içinde olacaklarını da ifade etti.

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AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında bugün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’ya asker gönderilmesi için 8-9 Ocak’ta tezkereyi Meclis gündemine sunacaklarını belirterek şöyle konuştu: “Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş, (Libya’ya) asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclis’in de onaylamasıyla Libya’daki meşru hükümete destek vereceğiz. Darbeci general Hafter’e karşı meşru hükümete destek vereceğiz.”

Ulusal Libya Ordusu’nun başındaki general Halife Hafter, devam eden iç savaşta Libya’nın doğu bölgelerini kontrol ediyor. Türkiye’nin askeri ve deniz sınırları konusunda anlaşma imzaladığı ve tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti ise ülkenin batısını kontrol ediyor.