Libya tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı

Libya’ya asker gönderilmesine onay veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, dün, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan TBMM Kararı’na göre hudut, kapsam, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ülke sınırları dışına gönderilmesine bir yıl süreyle izin verildi.

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Söz konusu kararda, Libya’da Şubat 2011’den beri yaşanan olaylar, sözde Libya Ulusal Ordusu’na bağlı unsurlar tarafından Libya’da faaliyet gösteren Türk şirketleri, Türk vatandaşları ile Akdeniz’de seyreden Türk bandıralı gemilere yöneltilen tehditler anımsatıldı.

Kararda ayrıca, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası uyarınca, ‘Libya’nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, IŞİD, El-Kaide, diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar, yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye’den askeri destek talebinde bulunduğu’ kaydedildi.