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Yaramazlara biraz batar!

‘Libya tezkeresi’ 30 Aralık’ta Meclis’e gelebilir

Meclis Genel Kurulu, Libya’ya asker gönderilmesine olanak veren tezkerenin oylanması için vaktinden önce toplanacak.

Fotoğraf: DHA

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti, hem Akdeniz’deki deniz sınırları hem de askeri işbirliği için anlaşma yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Tayyip Erdoğan, iç karışıklığın sürdüğü Libya’ya asker gönderme için gerekli tezkereyi Meclis açıldığında gündeme getireceklerini açıklamıştı.

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Ancak AKP, bütçe görüşmelerinin ardından 21 Aralık’ta iki hafta tatile giren Meclis’in olağanüstü toplanmasını istiyor. Gerekçe ise tezkerenin bir an önce Meclis’ten geçirilmesi.

AKP, Grup Başkanlığı’ndan partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirilme metninde şu ifadelere yer verildi: “Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi’nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis’e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul’un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’te toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul’da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz.”

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