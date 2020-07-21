Libya: Mısır parlamentosunun tezkeresi savaş ilanıdır

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır parlamentosunun Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi’ye Libya’ya askeri müdahale yetkisi vermesini ‘savaş ilanı’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Halife Hafter’ın doğu güçlerinin (LUO) Ulusal Mütabakat Hükümeti (UMH) ile çatıştığı Libya’da son dönemde yükselen tansiyon bölgeye silah ve savaşçı gönderen yabancı güçlerin karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

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Parlamento dün Sisi’ye Libya’da olası bir harekat için orduyu sınır dışına göndererek ‘terörist grup’ ve ‘milislerle’ savaşması için tezkere vermişti.

‘BM anlaşmalarının ihlali’

AA’nın haberine göre, bakan Twitter hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya’ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir.”

Başağa paylaşımına şu sözlerler devam etti: “Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.”

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Sisi geçen hafta da Mısır ve komşusu Libya’nın ulusal güvenliğinin tehdit edilmesi karşısında eli boş durmayacağını açıklamıştı.