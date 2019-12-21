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Yaramazlara biraz batar!

Libya ile askeri işbirliği anlaşması teklifi Meclis’te kabul edildi

Libya ile askeri işbirliği anlaşması teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

Bugün görüşüldükten sonra oylamaya sunulan teklif 125’e karşı 269 oyla kabul edildi.

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