Libya ile askeri işbirliği anlaşması teklifi Meclis’te kabul edildi

Libya ile askeri işbirliği anlaşması teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Bugün görüşüldükten sonra oylamaya sunulan teklif 125’e karşı 269 oyla kabul edildi.
Yaramazlara biraz batar!
Libya ile askeri işbirliği anlaşması teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Bugün görüşüldükten sonra oylamaya sunulan teklif 125’e karşı 269 oyla kabul edildi.
Twitter’da meraktan bir anket sorusu sordum: “Yılbaşı için evinizde çam ağacı süslüyor musunuz?” Eve çam ağacı alıp süslemek, aslında bir Noel faaliyeti, bunu biliyorum. Ancak özellikle yılbaşı diye zaman belirttim, zira Türkiye’de Hıristiyan olmayan çoğunluk çam ağacını Noel için değil yılbaşı için süslüyor.
İstanbul Valiliği’nin, ‘Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara koşulmasını üç ay süreyle durdurması’ kararının ardından, Büyükada’daki faytoncular durakları terk etmeme ve açlık grevi başlatma kararı aldı. Faytoncular odası başkanı, atları adaya başıboş şekilde salacakları tehdidinde bulundu.
Suriye’nin kuzeybatısında, hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırılarından kaçan binlerce insanın, Türkiye sınırına yöneldiği bildiriliyor.
Ankara’da bir hakim, ayağa kalkmadığı gerekçesiyle avukatın duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi. Hakim avukatı; Ankara Barosu da hakimi Ankara başsavcılığına şikayet etti. Avukat, “Hakimin amacı, benim üzerimde tahakküm oluşturmak” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki atlar için İBB önünde eylem yapan grupla görüştü. Belediyenin Saraçhane’deki merkezi önünde at ölümlerini protesto eden eylemcilerden yedisiyle makam odasında bir araya gelen İmamoğlu, Adalar’daki hayvanların ve fayton sorununun, kısmen elektrikli araçlarla da çözülerek tümüyle İBB’nin kontrolüne geçeceğini açıkladı.